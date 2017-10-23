الطريف يبتكر آلية لتنظيف حبات القهوة | فيفاء أون لاين
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

الطريف يبتكر آلية لتنظيف حبات القهوة

الطريف يبتكر آلية لتنظيف حبات القهوة
فيفاء أون لاين ـ الرياض

نجح الأستاذ أحمد بن عبدالله الطريف أحد أهالي مدينة عنيزة بمنطقة القصيم من اختراع آلة متخصصة لتنظيف “حبات البن ” – القهوة- حيث تقوم الآلة وفق تقنيات خاصة جداً من غسيل وتنظيف “حبات البن ” بشكل علمي وسليم وتنقيتها تماماً من كافة الشوائب والعوالق الترابية .ومن ثم  تنشيفها .. بشكل سريع جداً ..

حيث يصنف الأستاذ أحمد الطريف بانه أول من أستخدم التقنية لتنظيف ” حبات القهوة ”

حيث إن الأستاذ أحمد الطريف من أوائل المهتمين بشؤون القهوة . منذ سنوات طويله . ويمتلك متاجر ومحامص متخصصة للقهوة . ويتميز إنتاجه بأنه ذا جودة عالية جداً ومتميزة للغاية .

وقد حقق الأستاذ أحمد العبدالله الطريف نجاحات كبرى في هذا المجال وتلقي إشادات خاصة جداً ونال ثقة كافة العملاء .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*