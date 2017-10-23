الطريف يبتكر آلية لتنظيف حبات القهوة

نجح الأستاذ أحمد بن عبدالله الطريف أحد أهالي مدينة عنيزة بمنطقة القصيم من اختراع آلة متخصصة لتنظيف “حبات البن ” – القهوة- حيث تقوم الآلة وفق تقنيات خاصة جداً من غسيل وتنظيف “حبات البن ” بشكل علمي وسليم وتنقيتها تماماً من كافة الشوائب والعوالق الترابية .ومن ثم تنشيفها .. بشكل سريع جداً ..

حيث يصنف الأستاذ أحمد الطريف بانه أول من أستخدم التقنية لتنظيف ” حبات القهوة ”

حيث إن الأستاذ أحمد الطريف من أوائل المهتمين بشؤون القهوة . منذ سنوات طويله . ويمتلك متاجر ومحامص متخصصة للقهوة . ويتميز إنتاجه بأنه ذا جودة عالية جداً ومتميزة للغاية .

وقد حقق الأستاذ أحمد العبدالله الطريف نجاحات كبرى في هذا المجال وتلقي إشادات خاصة جداً ونال ثقة كافة العملاء .