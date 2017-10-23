خصومات كبيرة لستيك هاوس الأربعاء المقبل

احتفل مطاعم ستيك هاوس، التي تعتبر من أكبر المطاعم العصرية في المملكة والحائزة على العديد من الجوائز، بمرور ٢٥ عاماً في المملكة تحت شعار “٢٥ عاماً من المذاق الرائع”.

وستخصص إدارة مطاعم ستيك هاوس يوم الاربعاء المقبل الموافق 25 اكتوبر 2017، بالأسعار التي كانت عليها قبل 25 عاما وتحديداً عام 1992م لبعض الأطباق، ويُعتبر ستيك هاوس أحد الروّاد في هذا المجال.

حيث سيباع برجر ستيك هاوس الأفضل مبيعًا مقابل 15 ريالٍ فقط، والذي يحتوي قطعتين من اللحم والجبن مع البطاطس المقلية إلى جانبه. بالإضافة إلى ذلك فإن ستيك بلاك روك توب سيريليون الذي يشتهر به ستيك هاوس سيعود سعره إلى 65 ريالًا.، كما سيعود سعر دجاج الكاونتري المقلي إلى 35 ريالًا وسيعود سعر ساندوش فيليه الدجاج الأصلي إلى 18 ريالًا فقط، وهذا عدا عن الأطباق الأخرى.

من جهته أكد ماهر جاد الله، مدير عام العمليات في ستيك هاوس: “إنّ العودة بضيوف ستيك هاوس إلى ذكريات البدايات الأولى قبل 25 عامًا ما هو إلا ثناء وامتنان منّا لهم لولائهم على مدى السنين”. “وإنّ العودة لأسعار عام ١٩٩٢ في حدّ ذاتها من العروض المرتقبة لعموم محبي المطعم، ليس هذا فحسب بل إنه أكثر من مجرد العودة للأسعار القديمة إذا أخذنا في عين الاعتبار العروض الرائعة الأخرى التي تتزامن معه.”

وأضاف جاد الله، أن ستيك هاوس قدّم بطاقات هدايا بقيمة 25 ريالًا طوال شهر أكتوبر مقابل كل عمليّة شراء بقيمة 200 ريـال، ممّا أضفى قيمةً كبيرة إلى عروض المطعم وخاصّةٍ مع برنامج الولاء من ستيك هاوس الذي يمنح حاملي بطاقة شركة ألفا للمكافآت نقاط عند كل زيارة. إلى جانب ذلك، فإنّ لدى ستيك هاوس عروضًا مختلفة في أيّام الأسبوع طوال الشهر مثل “بوفيه السلطات مجاناً” أيّام الأحد، و”وجبات الأطفال مجّانًا” أيّام الإثنين، و”تناول ما تحب من الستيك والدجاج” بقيمة 95 ريالًا فقط أيّام الثلاثاء، و”طبق حلويات مجاناً لكل طاولة” أيّام الأربعاء.