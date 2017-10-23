مجلس تقنية ابها يناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بالتدريب والمجتمع

عقد مجلس الكلية التقنية بأبها إجتماعة الأول للعام التدريبي الحالي 1438-1439هـ بحضور رئيس المجلس عميد الكلية الأستاذ الحسين بن سالم ال عثمان ووكلاء الكلية ورؤساء الاقسام التدريبية والادارية وذلك بقاعة الأجتماعات الرئيسية بالكلية بحي جوحان ، واوضح ال عثمان ان المجلس استعرض العديد من الموضوعات التي تتعلق بالعملية التدريبية ومنها مناقشة اعتماد فتح بوابة القبول والتسجيل الصباحي والمسائي لمرحلتي الدبلوم والبكالويوس للفصل التدريبي الثاني لعام 1439 هـ في الفترة من ( 1439/3/1 هـ الي 1439/3/12 هـ ) واعتماد خطة برنامج الامير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز للصيانة التطوعية بإشراف من رئيس قسم تقنية المحركات والمركبات المهندس عبدالله الدعامة ، كما ناقش المجلس اعتماد محضر القبول والتسجيل بالكلية حيث تم اعتماد قبول 1182 متدربا في برنامج البكالوريوس والدبلوم , منهم 1124 متدربا تم قبولهم هذا العام في برنامج الدبلوم الصباحي في 10 تخصصات بالكلية ، كما تم اعتماد قبول 58 متدربا في برنامج البكالوريوس منهم 13 متدربا في البرنامج الصباحي و45 متدربا في البرنامج المسائي ، كما تم اعتماد تشكيل مجالس الاقسام والمراكز التدريبية بالكلية ، وتم اعتماد محاضر إعادة القيد للفصل التدريبي الاول للعديد من المتدربين ، وتمت مناقشة لائحة التدريب التعاوني بالكلية واعتماد برامج خدمة المجتمع والدورات التي تقدم للمجتمع ، كما ناقش المجلس موضوع تشكيل الهيئة الإشراقية للبرنامج التدريبي التطبيقي المسائي وتم اعتمادها ، واعتماد مسيرات المستحقات المالية للهيئة التدريبية والادارية المكلفين بالعمل خلال فترة الصيف . كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على هامش اللقاء ، وفي نهاية الجلسة وافق المجلس على العديد من القرارات الادارية ومنها تمديد تكليف وكيل الكلية لشؤون المتدربين الاستاذ محمد بن ردعان الشهري وتمديد تكليف رئيس قسم التقنية المدنية والمعمارية المهندس ابراهيم ابو علام واختيار الاستاذ عوض الاسمري امين لمجلس الكلية . كما تمت الموافقة على ابتعاث احد اعضاء هيئة التدريب بمركز اللغة الانجليزية الى دولة استراليا لإكمال مرحلة الماجستير ، صرح بذلك مدير العلاقات العامة والإعلام رئيس وحدة المسؤولية المجتمعية بالكلية التقنية بابها المهندس ابراهيم بن محمد مرفت .