بعد اجتماعه مع رئيس وأمين عام الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية الاميرتركي بن مقرن يناقش الترتيبات الآسيوية للباراقلايد

ناقش الأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الجوية، مع الدكتور مبارك السويلم رئيس الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية والسيد سانجيه ثابر من الهند أمين عام الاتحاد الآسيوي ، التحضيرات والترتيبات التي يقوم بها الاتحاد الآسيوي مع المجلس الأولمبي الآسيوي والاتحاد الإندونيسي لتنظيم لعبة الباراقلايد في الألعاب الآسيوية في جاكرتا (2018).

واعتبر الأمير تركي بن مقرن أن إضافة لعبة الباراقلايد للألعاب الآسيوية هو تقدم كبير باتجاه الألعاب الأولمبية وقال : اقدر جهود الاتحاد الآسيوي ونعتز في المملكة بدورنا الداعم للوصول لهذه النتيجة.

وأضاف سموه ” مشاركة منتخبنا للباراقلايد في الألعاب الآسيوية يمثل مرحلة مهمة لنا ونعمل من الآن على تجهيز المنتخب ليكون تمثيلنا مشرفاً .

من جهته اوضح الدكتور السويلم أن وجود مقر الاتحاد الآسيوي في المملكة منحه قوة وتأثير نظراً لما تتمتع به مملكتنا الحبيبة من تأثير وعلاقة حسنة مع الجميع.

فيما علق أمين عام الاتحاد السيد سانجيه – الذي يزور المملكة حالياً ضمن جولة آسيوية تقوده إلى عدد من الدول في القارة – قائلاً زيارتي للمملكة كأول محطة في جولتي الآسيوية يأتي لوجود مقر الاتحاد الآسيوي في الرياض ولأهمية التشاور مع الأمير تركي بن مقرن فيما يخص الألعاب الجوية في آسيا. مقدما شكره للقيادة الرياضية في السعودية على الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الرياضات الجوية في آسيا .