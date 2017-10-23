اعتماد إيداع مستحقات مستفيدي حساب المواطن .. وتوقعات نصيب كل فرد

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص قرار اعتماد عدد المسجلين في برنامج حساب المواطن وكذلك اعتماد مبالغ الدفعة الأولى للحساب لشهر أكتوبر الجاري.

و وفقا لصحيفة (المواطن) فقد أوضحت مصادر اعتماد 359.815.0 رب أسرة بـ 808.674.7 بإجمالي 11,684,897 فرد وتم تخصيص مبلغ 1،725،059،676 مليار ريال.

وبناء على ما سبق يتوقع أن يكون نصيب كل فرد من أفراد الأسرة 148 ريالاً تقريباً مع مراعاة مستوى دخل الأسرة ، فيماسيتم إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين خلال الأيام القادمة .

وتجري عملية التحقيق من بيانات المتقدمين وإكمال طلبات المستندات والوثائق عبر بوابة البرنامج على الإنترنت.

وكان عدد من المسجلين في برنامج حساب المواطن تلقى خلال الساعات الماضية رسائل نصية تفيد بالتحقق من صحة رقم الحساب البنكي وربطه بالطلب المقدم وجاء في الرسالة : ‏ عزيزي المستفيد،

‏نود إعلامك بأنه تم التحقق من صحة رقم الحساب البنكي الخاص بك، وربطه بطلبك في برنامج حساب المواطن.

وكان حساب المواطن قد بدأ باستقبال طلبات المواطنين للتسجيل في فبراير الماضي، وذلك لتخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات المختلفة على المواطنين المستحقين للدعم، باعتبار أن الإصلاحات الاقتصادية قد تتسبب في أعباء إضافية على بعض فئات المجتمع.

ومن المتوقع أن يتم صرف قيمة الدعم للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من إصلاحات اقتصادية قد تمس المواطن.‎