“حساب المواطن”: يعلق على مايتم تداوله عن قيمة الاستحقاق

أكد برنامج “حساب المواطن” أن ما يتم تداوله حسابياً عن قيمة الاستحقاق في البرنامج غير صحيح على الإطلاق.

وأوضح البرنامج أن تحديد قيمة استحقاق المستفيدين من البرنامج تعتمد على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وتركيبتها.

وكان البرنامج قد أعلن مؤخراً عن ربط حسابات المستفيدين البنكية بالبرنامج، في خطوة جديدة لاستكمال إجراءات التسجيل، وتلقى عددٌ من المستفيدين رسائل نصية تبلغهم بأنه تم التأكد من أرقام حساباتهم البنكية، وأنه تم ربطها بطلباتهم في البرنامج.

ويهدف برنامج “حساب المواطن” إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين، وتشجيع الأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه، وتخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.