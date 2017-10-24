​طفلة في الابتدائي تختفي من داخل مدرستها في ظروف غامضة ! | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

​طفلة في الابتدائي تختفي من داخل مدرستها في ظروف غامضة !

​طفلة في الابتدائي تختفي من داخل مدرستها في ظروف غامضة !
فيفاء أون لاين - متابعة

اختفت طالبة من داخل مدرستها الابتدائية بالمدينة المنورة أول من أمس الأحد؛ حيث توارت عن الأنظار أثناء الحصص، بعدما تركت حقيبتها في الفصل.

وأوضح مدير الإعلام التربوي بتعليم المدينة المنورة عمر برناوي حسب موقع أخبار 24 أن الطالبة التي تدرس في الصف الخامس، فاجأت المعلمات باختفائها، حينما حضر والدها لاصطحابها عند نهاية اليوم الدراسي، مشيراً إلى أن الدوريات الأمنية حضرت إلى مقر المدرسة بعد تلقيها بلاغاً عن اختفائها من قبل ولي أمرها.

وبيّن أن الدوريات الأمنية استجوبت الحارس لمعرفة ظروف اختفاء الطالبة وعدم تنبهه إلى خروجها من المبنى، لافتاً إلى أن الطالبة اختفت قبل موعد الانصراف بقليل، وبالبحث عنها داخل المدرسة لم يتم العثور عليها، وعثر على حقيبتها داخل الفصل.

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