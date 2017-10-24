محافظة صبيا والتنمية الإجتماعية تتفاعلان مع حالة أسرة الحديقة | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

محافظة صبيا والتنمية الإجتماعية تتفاعلان مع حالة أسرة الحديقة

محافظة صبيا والتنمية الإجتماعية تتفاعلان مع حالة أسرة الحديقة
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

تفاعلت محافظة صبيا مع ماتم تداوله في وسائل التواصل والمواقع الإلكترونية من مقاطع وصور ومعلومات صباح اليوم الإثنين حول وضع الأسرة السعودية التي تفترش إحدى الحدائق العامة جنوب مدينة صبيا بعد طردها من سكنها لعجزها عن تسديد الإيجار الشهري .
حيث كلف المحافظ الأستاذ علي بن موسى زعلة جمعية البر الخيرية بالإنتقال لمقر سكن الأسرة المؤقت في أحد الفنادق بالقرب من سوق الخضار ودراسة حالتهم الإجتماعية والمعيشية وتقديم المساعدات العاجلة .
كما بادر المحافظ بالتواصل مع بعض فاعلي الخير لحثهم على رعاية هذه الأسرة والمساهمة في توفير السكن المناسب لهم تقديراً لظروفهم .
ومن جهة أخرى وجه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي مكتب الضمان النسوي بسرعة الوقوف على الحالة من قبل المختصات وإكمال مايلزم حيالها .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*