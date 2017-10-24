محافظة صبيا والتنمية الإجتماعية تتفاعلان مع حالة أسرة الحديقة

تفاعلت محافظة صبيا مع ماتم تداوله في وسائل التواصل والمواقع الإلكترونية من مقاطع وصور ومعلومات صباح اليوم الإثنين حول وضع الأسرة السعودية التي تفترش إحدى الحدائق العامة جنوب مدينة صبيا بعد طردها من سكنها لعجزها عن تسديد الإيجار الشهري .

حيث كلف المحافظ الأستاذ علي بن موسى زعلة جمعية البر الخيرية بالإنتقال لمقر سكن الأسرة المؤقت في أحد الفنادق بالقرب من سوق الخضار ودراسة حالتهم الإجتماعية والمعيشية وتقديم المساعدات العاجلة .

كما بادر المحافظ بالتواصل مع بعض فاعلي الخير لحثهم على رعاية هذه الأسرة والمساهمة في توفير السكن المناسب لهم تقديراً لظروفهم .

ومن جهة أخرى وجه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي مكتب الضمان النسوي بسرعة الوقوف على الحالة من قبل المختصات وإكمال مايلزم حيالها .