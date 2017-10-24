نائب وزير الشؤون الإسلامية يستقبل رئيس جمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

نائب وزير الشؤون الإسلامية يستقبل رئيس جمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان

نائب وزير الشؤون الإسلامية يستقبل رئيس جمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان
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استقبل معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري في الوزارة اليوم، رئيس جمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان عثمان عبدالله محمد حبوب الذي يزور المملكة حالياً.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الوزارة والجمعية فيما يخدم الدعوة إلى الله، ونشر الدين الإسلامي في إطار الوسطية والاعتدال.

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