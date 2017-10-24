مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع 76 ألف سلة غذائية بتعز | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع 76 ألف سلة غذائية بتعز

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع 76 ألف سلة غذائية بتعز
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في مدينة تعز مشروع توزيع 76250 سلة غذائية تستفيد منها 14 مديرية في محافظة تعز ، حضره وكيل محافظة تعز عبدالقوي المخلافي ورئيس اللجنة الفرعية للإغاثة بتعز رشاد الأكحلي ووكيل المحافظة الدكتور عبدالحكيم عون.
وأشاد رئيس اللجنة الفرعية للإغاثة رشاد الأكحلي بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وإسهاماته المتميزة في اليمن عامة وتعز خاصة في تخفيف معاناة المواطنين مؤكدا تذليل كل الصعوبات لتنفيذ المشروع.
ونوه بعمل الشريك المنفذ إئتلاف الخير للإغاثة الإنسانية وتعاونه الكبير بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة وتقديم كل البيانات وآلية التوزيع.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لأبناء المحافظات اليمنية للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمه التي يعيشونها.
يذكر أن المشروع يستمر لمدة خمسة أشهر ويستهدف الأسر التي فقدت معيلها والأسر النازحة.

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