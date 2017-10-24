رسمياً: #الحرس_الملكي يصدر تصاريح إلكترونية لمنسوبيه بالتعاون مع الجوازات | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

أول قطاع عسكري يفعل هذه الخدمة

رسمياً: #الحرس_الملكي يصدر تصاريح إلكترونية لمنسوبيه بالتعاون مع الجوازات

رسمياً: #الحرس_الملكي يصدر تصاريح إلكترونية لمنسوبيه بالتعاون مع الجوازات
علي القرني ـ الرياض

 

فعلت رئاسة الحرس الملكــي بالتعــاون مــع المديريـــــة العامــــة للجوازات خدمــة إصدار تصاريح السفــــر للعسكرييــن إلكترونيــاً ،ويأتي ذلك بمتابعة من معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الاول الركــن سهيــل بن صقــر المطيــري وسعـــادة اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى مدير عام الجوازات ، حيث تأتي هذه الخدمة لمواكبة التطور بين القطـاعين وتفعيـــل دور الحكومــة الإلكترونيــة حيث شهــد قطـــاع الجــوازات تطــور ملحــوظ وسريع بالخدمـات الإلكترونية.

يذكر أن الحرس الملكي أول قطاع عسكري يفعل هذه الخدمة.

 

 

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