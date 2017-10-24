أول قطاع عسكري يفعل هذه الخدمة رسمياً: #الحرس_الملكي يصدر تصاريح إلكترونية لمنسوبيه بالتعاون مع الجوازات

فعلت رئاسة الحرس الملكــي بالتعــاون مــع المديريـــــة العامــــة للجوازات خدمــة إصدار تصاريح السفــــر للعسكرييــن إلكترونيــاً ،ويأتي ذلك بمتابعة من معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الاول الركــن سهيــل بن صقــر المطيــري وسعـــادة اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى مدير عام الجوازات ، حيث تأتي هذه الخدمة لمواكبة التطور بين القطـاعين وتفعيـــل دور الحكومــة الإلكترونيــة حيث شهــد قطـــاع الجــوازات تطــور ملحــوظ وسريع بالخدمـات الإلكترونية.

يذكر أن الحرس الملكي أول قطاع عسكري يفعل هذه الخدمة.

