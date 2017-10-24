الأحوال المدنية: وحدتان متنقلتان لخدمة النساء في سراة عبيدة والبدع

تواصل الأحوال المدنية تفعيل خدمة المواطنين والمواطنات عبر الوحدات المتنقلة بتواجد عربتين متنقلتين لخدمة النساء بمحافظتي سراة عبيدة بمنطقة عسير، والبدع بمنطقة تبوك اعتباراً من 16/2/1439هـ ولمدة أسبوعين، وذلك لإنهاء كل ما يخص خدمات السجل المدني للمواطنات كإصدار وتجديد الهوية الوطنية وسجل الأسرة للأمهات، بالإضافة إلى تعديل المهن.

ويبدأ تسليم أوراق المراجعين اعتباراً من غدٍ (الأربعاء)، على أن يتم تسليمها في مركز محافظة البدع لمن أراد زيارة الوحدة المتنقلة هناك، أما محافظة سراة عبيدة فسيتم تسليم أوراق المراجعين في قسم الرجال بمكتب الأحوال المدنية المحافظة.

من جانبه، أكد مدير عام إدارة الخدمات المتنقلة بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبدالعزيز الناصر أن زيارة العربة تأتي ضمن سلسلة الزيارات المجدولة التي تقوم بها الأحوال المدنية في القطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى القرى و المحافظات التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، مشدداً على متابعة وحرص معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية الأستاذ ناصر بن عبد الله العبد الوهاب على سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بكل يسر وسهولة.

الجدير ذكره، أن الوحدات المتنقلة كانت قد تواجدت في 42 موقعاً في مختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال العام الماضي 1438 هـ، لخدمة الرجال والنساء، وهو ما يعد رقماً كبيراً وقفزة نوعية عن الأعوام التي سبقته.