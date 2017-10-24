طلب إبراء ذمة الشهيد “سلمان علي محمد الحكمي الفيفي”

سم الله الرحمن الرحيم

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))

نحن أشقاء الشهيد بإذن الله تعالى ( سلمان علي محمد الحكمي الفيفي ) الذي وافاه الأجل في ميدان الشرف بالحد الجنوبي

نتقدم بجزيل الشكر والإمتنان والتقدير والعرفان ، لكل من شاركنا مصابنا ، و قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة شقيقنا ، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ، ويسكنه فسيح جناته إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه .

فشكراً لكل من قدم لنا واجب العزاء سواء بالحضور والمشاركة في مراسم الدفن ، أو الصلاة أو بصادق الشعور من خلال الاتصال أو عبر الرسائل من داخل المنطقة ومن خارجها نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن لا يريهم أي مكروه في عزيز لهم .

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ما قدمتموه لنا من تعازيكم الحارة ، ومواساتكم الحسنة ودعواتكم الصادقة واسترحامكم الجميل وشعوركم النبيل وإحياؤكم لطيب ذكراه ، خفف عنا الشيء الكبير ، وهذا يدل على طيب أصلكم وصادق شعوركم وتعاونكم على الخير ؛ فنسأل الله أن يجزيكم عنا وعنه خير الجزاء ، وأن يجزل لكم المثوبة ، وأن يجعل كل ما بذلتموه من أجلنا في ميزان حسناتكم جميعا

كما أننا نلتزم بأي حق على شقيقنا ونبرئ ذمته إلى ذممنا فمن له أي حق يتواصل معنا ليتقاضى حقه ، والحمد لله رب العالمين .

أشقاء الشهيد:

يحيى علي محمد / 0509763347

سالم علي محمد / 0559909044

محمد أسعد محمد / 0506415135