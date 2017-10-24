طلب إبراء ذمة الشهيد “سلمان علي محمد الحكمي الفيفي” | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

طلب إبراء ذمة الشهيد “سلمان علي محمد الحكمي الفيفي”

طلب إبراء ذمة الشهيد “سلمان علي محمد الحكمي الفيفي”
فيفاء أون لاين ـ فيفاء

سم الله الرحمن الرحيم
(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))

نحن أشقاء  الشهيد بإذن الله تعالى ( سلمان علي محمد الحكمي الفيفي  ) الذي وافاه الأجل في ميدان الشرف بالحد الجنوبي
نتقدم بجزيل الشكر والإمتنان والتقدير والعرفان ، لكل من شاركنا مصابنا ، و قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة شقيقنا ، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ، ويسكنه فسيح جناته إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه .
فشكراً لكل من قدم لنا واجب العزاء سواء بالحضور والمشاركة في مراسم الدفن ، أو الصلاة أو بصادق الشعور من خلال الاتصال أو عبر الرسائل من داخل المنطقة ومن خارجها نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن لا يريهم أي مكروه في عزيز لهم .
..
ما قدمتموه لنا من تعازيكم الحارة ، ومواساتكم الحسنة ودعواتكم الصادقة واسترحامكم الجميل وشعوركم النبيل وإحياؤكم لطيب ذكراه ، خفف عنا الشيء الكبير ، وهذا يدل على طيب أصلكم وصادق شعوركم وتعاونكم على الخير ؛ فنسأل الله أن يجزيكم عنا وعنه خير الجزاء ، وأن يجزل لكم المثوبة ، وأن يجعل كل ما بذلتموه من أجلنا في ميزان حسناتكم جميعا

كما أننا نلتزم بأي حق على شقيقنا ونبرئ ذمته إلى ذممنا فمن له أي حق يتواصل معنا ليتقاضى حقه ، والحمد لله رب العالمين .
أشقاء الشهيد:
يحيى علي محمد  / 0509763347
سالم علي محمد  / 0559909044
محمد أسعد محمد  / 0506415135

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