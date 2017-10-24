*امير جازان يطلع على تفاصيل قضية بنات دار الايتام ويوجه بالتحقق من ملابساتها*

تابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ما تم تداوله عبر الصحف والمواقع الالكترونية حول قضية بعض اليتيمات بدار الحنان في مدينة جازان

, وما أثير من تعرضهن للضرب والاهانة والمعاملة السيئة حسب إفادتهن .

وأضح المتحدث الرسمي للامارة محافظ صبيا/علي بن موسى زعله بأن سمو أمير المنطقة أطلع على تفاصيل الموضوع من خلال التقارير الواردة من الجهات المختصة , وأصدر توجيهاته بالتحقق

من ملابسات القضية من كافة الجوانب والرفع لسموه بما يتم التوصل إليه من حيثيات ونتائج تمهيداً لإتخاذ مايلزم وفقاً للأنظمة والتعليمات.

وأكد المتحدث الرسمي بأن سمو أمير المنطقة يولي فئة الأيتام واليتيمات عنايته الشخصية ويحرص على توفير البيئة المناسبة لإقامتهم وتقديم أفضل الخدمات المعيشية والصحية والتعليمية لهم تقديراً لظروفهم .