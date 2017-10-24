بالصور: أمير منطقة جازان يوجه بالوقوف على الحالة الصحية لمواطن في حصمة أحد المسارحة | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

بالصور: أمير منطقة جازان يوجه بالوقوف على الحالة الصحية لمواطن في حصمة أحد المسارحة

بالصور: أمير منطقة جازان يوجه بالوقوف على الحالة الصحية لمواطن في حصمة أحد المسارحة
فيفاء أون لاين ـ جازان
وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بالوقوف على الحالة الصحية والإنسانية للمواطن علي بن سلمان بن عبده مجرشي ، والذي يسكن في إسكان الملك عبدالله بالحصمة التابع لمحافظة أحد المسارحة ، وذلك بمتابعة شخصية من وكيل أمارة المنطقة المكلف محمد بن سعيد الحجري .
حيث كلف محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي اليوم الثلاثاء لجنة مكونة من المحافظة والمستشفى العام والجمعية الخيرية ، لسرعة الوقوف على حالة المواطن المجرشي ودراستها وإعداد التقرير اللازم بما يتضح على الطبيعة .
وثمن محافظ المسارحة هذه اللفتة الحانية والتوجيه الكريم من سمو أمير المنطقة لدعم مثل تلك الحالات .
يشار إلى أن المجرشي ناشد من خلال إحدى الصحف الإلكترونية ، ولاة الأمر بالإطلاع على حالته الصحية والتي تدهورت مؤخراً مما أدى لدخوله العناية المركزة عدة مرات ، وأوضح بأنه يعول أسرة مكونة من 8 أشخاص بالإضافة إلى ظروفه المادية المتدنية .

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