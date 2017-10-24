المستشفى السعودي الألماني بـالمدينة المنورة ينظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

المستشفى السعودي الألماني بـالمدينة المنورة ينظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي

المستشفى السعودي الألماني بـالمدينة المنورة ينظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي
نايف الغزواني ـ المدينة المنورة
نظم المستشفى السعودي الألماني بـالمدينة المنورةبرنامجاً خاصا بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي
حيث تضمن البرنامج تثقيف المرضى والحاضرات  بضرورة التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي ومتابعة الفحوصات بشكل مستمر و لإمكانية إكتشاف المرض في بدايته للتمكن من علاجه والقضاء عليه في مراحله المبكرة من خلال توزيع منشورات و لتقديم خصم بهذه المناسبة لجميع المراجعات بالمستشفى .
وفي سياق الحملة التوعوية قام مجموعة من أطفال المدينة بتقديم  بعض الاناشيد التوعوية للحرص على أهمية الكشف المبكر  لتفادي التعرض بسرطان الثدي.

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