طلاب الدراسات العليا بجامعة جازان يزورون نادي جازان الأدبي

قام عدد من طلاب الدراسات العليا بجامعة جازان مساء أمس بزيارة لنادي جازان الأدبي وقد رافق الطلاب في زيارتهم للنادي الأستاذ الدكتور حسن بن حجاب الحازمي، واستمع الطلاب خلال جولتهم على أقسام ومرافق النادي إلى نبذة عن تاريخ النادي وأبرز رموزه الأدبية وإنجازاته الثقافية، كما زار الطلاب مكتبة النادي واستمعوا إلى شرح عن دور المكتبة في البحث العلمي وأبرز الكتب والعناوين في المكتبة، وزار طلاب جامعة جازان ضمن جولتهم قاعة الأمير فيصل فهد التي تعد من أبرز القاعات التي احتضنت مساءات الأدب والثقافة ورموز الفكر محليا وعربيا، وأعرب الدكتور الحازمي وطلاب الدراسات العليا عن شكرهم لنادي جازان الأدبي الذي أتاح لهم فرصة هذه الزيارة، من جانبه أكد رئيس النادي الأدبي في جازان الحسن آل خيرات أن النادي الأدبي في جازان يشكل واجهة ثقافية يرحب بالجميع ويسره أن يخدم كافة شرائح المثقفين وعلى وجه الخصوص الباحثين والباحثات في مختلف فروع الثقافة، وفي ختام الزيارة قدم النادي الأدبي للطلاب عددا من الإصدارات المهمة التي تتعلق بفنون القصة والرواية والشعر وأدب المنطقة والدراسات التي تتعلق بالبحث الأدبي، رافق طلاب جامعة جازان في جولتهم عضو لجنة المطبوعات بالنادي محمد الرياني وعضو النادي والأديب المعروف علي صيقل والناقد الأدبي المعروف سمير جابر.