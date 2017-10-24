رجل الأعمال الإماراتي العتيبه بضيافة المشيقح

استقبل سعادة الدكتور عبدالرحمن عبدالله المشيقح وإخوانه في منزلهم بشمال بريدة سعادة الأستاذ محمد بن راشد العتيبه رئيس مجلس إدارة شركة جنان للإستثمارات الإماراتية حيث رحبوا بالضيف .

وتم تبادل الأحاديث الوديه التي تؤكد عمق العلاقة والروابط السعودية الإماراتية . وتم بحث سبل التعاون بين الطرفين .

ثم تسلم الأستاذ محمد العتيبه إهداءات خاصة من سعادة الدكتور عبدالرحمن المشيقح عبارة عن مجموعه من الكتب التي قام الدكتور عبدالرحمن المشيقح بتأليفها في عدداً من صنوف العلوم والمعرفة

وقدم العتيبه شكره الخاص إلى سعادة الدكتور عبدالرحمن المشيقح على هذا الإهداء القيم .

مؤكداً إن هذه الإصدارات تعد إضافة هامه للمكتبه الخليجية والعربية .

بعد هذا تناول الجميع طعام العشاء المعد بهذه المناسبة . ثم تم إلتقاط الصور التذكارية .

ووجهه الأستاذ محمد العتيبه شكره وتقديره لسعادة الدكتور عبدالرحمن المشيقح وإخوانه على الإستقبال وكرم الضيافة .