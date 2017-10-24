ترقية الفيفي الى المرتبة الثانية عشر

صدر قرار وزير الشئون البلدية والقروية القاضي بترقية الموظف/ مفرح امشريف الفيفي الى المرتبة الثانية عشر ..
الجدير بالذكر ان الفيفي مكلف بالعمل حاليا رئيساً لبلدية الريث .
وقدعبر” الفيفي ” عن شكره لمعالي الوزير ولسعادة الامين على الثقة ووعد ان تكون باذن الله حافزا لمزيد من العطاء والانجاز وأثنى شكره لجميع زملائه في البلدية و من قدموا له التهاني من الاهل والاصدقاء بهذه المناسبة وسال الله العظيم أن يعينه لخدمة دينه وطنه .
طاقم فيفاء أون لاين يرفعون التهاني والتبريكات للأستاذ/ مفرح امشريف الفيفي متمنين له التوفيق في آداء عمله .
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