ترقية الفيفي الى المرتبة الثانية عشر

صدر قرار وزير الشئون البلدية والقروية القاضي بترقية الموظف/ مفرح امشريف الفيفي الى المرتبة الثانية عشر ..

الجدير بالذكر ان الفيفي مكلف بالعمل حاليا رئيساً لبلدية الريث .

وقدعبر” الفيفي ” عن شكره لمعالي الوزير ولسعادة الامين على الثقة ووعد ان تكون باذن الله حافزا لمزيد من العطاء والانجاز وأثنى شكره لجميع زملائه في البلدية و من قدموا له التهاني من الاهل والاصدقاء بهذه المناسبة وسال الله العظيم أن يعينه لخدمة دينه وطنه .

طاقم فيفاء أون لاين يرفعون التهاني والتبريكات للأستاذ/ مفرح امشريف الفيفي متمنين له التوفيق في آداء عمله .