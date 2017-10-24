رئيس المحكمة الإدارية بجازان يلتقي مدير المكتب التعاوني باحد المسارحة

التقى رئيس المحكمة الإدارية بمنطقة جازان الشيخ إبراهيم الهلالي ، بمكتبة اليوم مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة الشيخ محمد قحل .

وفي بداية اللقاء رحب الشيخ الهلالي بمدير المكتب التعاوني باحد المسارحة , مثمناً دور المكتب وحهوده الدعوية المختلفة البارزة في المنطقة

من جانبه, أبدى قحل سروره الكبير لما رأى من حسن تنظيم للمحكمة وعملها المنظم في مبناها الجديد خلال جولته مع رئيس المحكمة في أرجاءها ، مقدما شكره لرئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة على الجهود الكبيرة التي تقوم بها المحكمة لإنهاء القضايا وإعطاء الحقوق لأهلها , مؤكداً أن هذه المحكمة ستحقق رسالتها المنشودة في تحقيق العدل الذي قامت عليه هذه البلاد المباركة , داعياً لهم بالتوفيق والسداد.