مدرسة نيد مجبا تكرم الطلاب المشاركين في منتخب إدارة التعليم وفي جائزة التميز

أقامت مدرسة نيد مجبا التابعة لمكتب التعليم بفيفاء حفل لتكريم للطلاب المشاركين في منتخب تعليم صبيا لكرة الطائرة والذين حققوا إنجازاً بالتأهل للتصفيات النهائية على مستوى المملكة.

وكذلك كرمت المدرسة المعلمين والطلاب المشاركين في جائزة التميز للعام الماضي .

و قد شرف الحفل :علي عبادي رئيس النشاط الرياضي بإدارة تعليم صبيا وسعيد أبو صيدة رئيس قسم التربية المدنية

وعبدالله شبيلي المشرف على فريق كرة الطائرة وخالد طير مدرب الفريق ومساعد مكتب التعليم بفيفاء للشؤون التعليمية علي حسن الفيفي ومشرفي النشاط بالمكتب حسن مصلح وعبد العزيز الفيفي .

ومشرف الجودة بالمكتب أحمد إبراهيم ورئيس نادي فيفاء الرياضي حسين سليمان

وعدد من أولياء الأمور .