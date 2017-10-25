طلاب مدرسة الداير الابتدائية يقومون بزيارة ميدانية لمستشفى بني مالك العام

نفذت مدرسة الداير الابتدائية زيارة ميدانية لمستشفى بني مالك العام يوم الاثنين الموافق

3 /2 /1439 وتحقيقا لأهداف برنامج رفق . وإيمان بأهمية الشراكة المجتمعية. بقيادة المرشد الطلابي .موسى فرحان المالكي .وكان في مقدمة مستقبليهم مساعد مدير المستشفى على احمد المالكي ورئيس قسم التوعية الصحية بالمستشفى .احمد يحيى الفيفي

وشكرهم مساعد مدير المستشفى على هذه البادرة الطيبة . ثم اصطحبهم مسؤول التوعية الصحية بالمستشفى

إلى اقسام المستشفى كالطوارئ

وتم الشرح للطلاب كيفية الوقاية من العدوي وطرق تعقيم الايدي وإيضا زيارة

قسم الأشعة المقطعية وعيادة التغذية وأقسام التنويم للمرور على المرضى

وقدّموا باقات من الورود وبعض الهدايا للمرضى . متمنين لهم الشفاء العاجل.

حيث اشاد الجميع بهذه البادرة الطيبة من المدرسة لتنمي الجانب الإنساني لدى الطلاب