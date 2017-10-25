رئيس بلدية الداير يتفقد طريق جبل خاشر

تفقد رئيس بلدية محافظة الداير المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور طريق جبل خاشر يرافقه عضو المجلس المحلي جبران حسن المالكي حيث اطلع خلال جولته على أبرز ما نفذ في الطريق منذ استلامه من قبل البلدية قبل 3 أعوام وأهم ما يحتاجه من جدران حماية وتوسعة واعادة سفلته حيث يعد الطريق من ضمن الخطوط الرابطة بين سكان الجبل ومدينة الداير وتعبره يوميا مئات المركبات ويخدم أكثر من 100 قرية و3 آلآف من سكان خاشر والعزة وذات الخلفين وربيعة وحراز والثاهر وغيرها .

وبين مذكور أن احتياجات الطريق ستدرج ضمن المشاريع البلدية القادمة بالتنسيق مع المجلس البلدي بعد أن تم استلامه من قبل ادارة الطرق مبينا أن بعض المواقع تحتاج لصيانة وتوسعة وحماية وهي ستوضع ضمن الدراسات المستقبلية حسب ميزانية المشاريع القادمة .