بلدي صبيا يقف على مشروع حديقة الشهداء

قام اعضاء المجلس البلدي بصبياء صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٠٢/٠٤هـ بالوقوف على المشروع المتعثر المتمثل في حديقة الشهداء المجاوره لصناعية صبيا والمقابلة للإسكان الخيري والتابعة لمركز الكدمي ،

حيث ناقش اعضاء المجلس البلدي في جلستة الاعتيادية تعثر المشروع والاطلاع على اسباب التعثر وابدا المرئيات والحلول المقترحة من الاعضاء لمعالجة إنهاء المشروع كمتنفس للمواطنين في الجزء الشرقي لمحافظة صبيا ولعدم توفر حدائق عامة او ملاعب رياضية بقرى مركز الكدمي ولحاجة الاهالي لذلك مما استدعاء وقوف اعضاء المجلس البلدي بقيادة رئيس المجلس الاستاذ احمد بن علي قاضي والاعضاء المرافقين لمشاهدة المشروع على الطبيعة وذلك بوجود مدير المشاريع بالبلدية المهندس احمد عسيري الذي استعرض المشروع بالكامل ومساحته وما أنجز فيه والمعوقات ومايتطلب لاستكمالة وحضر الجولة الاستاذ علي الحازمي مدير مكتب الخدمات البلدية بمركز الكدمي و الشيخ علي بن حسين الذروي والاستاذ جنيد خواجي وفي نهاية الجولة وتم تدوين الملاحظات ورفع التوصيات بالحلول المقترحة لإنجاز المشروعة.