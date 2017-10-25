بالصور: إندونيسيا تستقبل السعوديين ” بلا تأشيرة “

أقرت الحكومة الإندونيسية إلغاء تأشيرة السفر التي كانت مفروضة على السعوديين, وعزت ذلك إلى العلاقات الوطيدة بين البلدين وترحيب الحكومة الإندونيسية بالسياح السعوديين لقضاء أوقات سعيدة مع عائلاتهم في العديد من وجهات السفر الآمنة والمميزة والتي تراعي خصوصية العائلات وتضمن لهم رحلات سياحية عائلية لا تنسى.

وضمن الوجهات السياحية المتنوعة في إندونيسيا, تعد جبال برومو واحدة من أشهر الوجهات السياحية وهي تجربة فريدة أصبحت واحدة من أهم الوجهات التي يقصدها السياح للتمتع بأجمل مناظر الطبيعة والإسترخاء, حيث يتوافد السياح لجبال برومو منذ ساعات الفجر الأولى لمشاهدة شروق الشمس من جبل بينانجاكان (2770 متر فوق مستوى سطح البحر)، والذي يبعد 2.5 ساعة من مالانج ومن ثم التوجه إلى القاع لنيل تجربة ركوب الخيل والإنطلاق إلى فوهة بركان برومو.

تقع برومو في الجزء الشرقي لجزيرة جاوة, في وسط سهل ضخم يسمى سيغارا فيداس, وهي جزء ضمن حديقة برومو تنجر سمرو الوطنية.

ونصحت وزارة السياحة الإندونيسية السياح قاصدي الإستمتاع بهذه المناظر الوصول إلى الجبل حيث يوجد منتجعات يمكن من خلالها التنسيق مع موفري سيارات دفع رباعي تقوم بنقلهم إلى أعلى القمة, ومن ثم نقلهم إلى سهل ” بحر الرمل ” وهي محمية طبيعية منذ 1919, حيث تعتبر واحدة من أجمل المحميات الطبيعية.