جائزة الشيخ محمد بن صالح تدعم مشروع سقيا السنابل بمنطقة القصيم في دورتها الرابعة عشرة

تدعم جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والابداع في التربية الخاصة في دورتها الرابعة عشرة مشروع سقيا السنابل في منطقة القصيم والمحافظات التابعة لها . هذا وقالت الأستاذة حصة آل الشيخ أمين عام الجائزة والمشرفة العامة على سنابل الجائزة أنه جريا على ما تتبعه الجائزة في دعم المشاريع الخيرية والاجتماعية لبرامج التربية الخاصة في المراكز الحكومية والخاصة فقد انطلقت حملة سقيا السنابل في منطقة القصيم والمحافظات التابعة لها وهي عبارة عن تأمين عددا من البرادات في فصول الدمج في مدارس التعليم العام التابعة للمنطقة وتحرص الجائزة على التنوع في الدعم الاجتماعي الخيري سنويا. وإننا نشكر المتعاونين مع انشطة الجائزة في جميع مناطق ومحافظات المملكة الذين يحرصون على توصيل الدعم والإشراف على تنفيذه وبدورنا نقدم شكرا خاصا للأستاذ هاني الشبل المشرف التربوي بإدارة عنيزة على تعاونه معنا منذ تأسيس الجائزة.

وبدوره قال رئيس قسم التربية الخاصة بعنيزة الأستاذ صالح بن محمد المانعي تقدم ادارة التعليم بمحافظة عُنيزة ممثلة بقسم التربية الخاصة بجزيل الشكر والعرفان على الدعم السخي واللامحدود لذوي الاحتياجات الخاصة من جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان وماله من اثر واضح على أبنائنا وبناتنا طلاب التربية الخاصة ، ويأتي الدعم لهذا العام تحت شعار ( سقيا السنابل ) والذي قام قسم التربية الخاصة بإدارة تعليم عُنيزة بتوزيعه على جميع أقسام التربية الخاصة بإدارات ومكاتب التعليم بالقصيم ومنها ( بريدة , عنيزة , الرس , البكيرية ,المذنب , البدائع ) وذلك تمهيداً لتوزيعها على طلاب وبرامج ومعاهد التربية الخاصة ، ويأتي هذا البذل والعطاء استمراراً للدعم المتواصل والجهود المبذولة من جائزة الشيخ ابن سلطان لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يحظون به كل عام ، ونحن بهذه المناسبة نرفع اكف الضراعة بالدعاء للقائمين على الجائزة كل خير وأن يعظم الأجر والمثوبة للشيخ محمد بن صالح بن سلطان .