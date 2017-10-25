اتفاقية بين وقت اللياقة و ديزرت فورس لتعليم فنون الدفاع عن النفس المختلطة

وقعت شركة لجام المالك والمشغل لمراكز وقت اللياقة اتفاقية شراكة استراتيجية، مع (Desert Force) للفنون القتالية (MMA)، وتتضمن الاتفاقية تخصيص مواقع في 4 مراكز في وقت اللياقة لإنطلاق البرنامج التدريبي، وهي مركز النخيل والياسمين جونيور في مدينة الرياض، وفلسطين برو وغرناطة جونيور في مدينة جدة، بإشراف مدربين من ديزرت فورس متخصصين ومؤهلين في فنون الدفاع عن النفس المختلطة ورياضة الجوجيتسو.

ويستطيع المشتركين في وقت اللياقة الالتحاق في البرنامج التدريبي وفقا لرسوم ستحدد لاحقاً، وسيتم تجهيز الصالات الرياضية في المراكز بالأدوات الخاصة بفنون الدفاع عن النفس المختلطة، على أن ينطلق البرنامج خلال الربع الرابع من عام 2017.

وتهدف وقت اللياقة من الاتفاقية إلى تقديم خدمة للمشتركين بتحسين المهارات في فنون الدفاع عن النفس المختلطة التي بات لها متابعين ومحبين لمزاولة اللعبة، ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص وقت اللياقة على إضافة خدمات جديدة بشكل مستمر تلبية لرغبات المشتركين وحرصاً على تقديم كل ماهو جديد في عالم الرياضة.