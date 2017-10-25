بلدية فيفاء تكثف جولاتها الرقابية وتغلق 3 محلات مخالفة

نفذ قسم صحة البيئة في بلدية محافظة فيفاء أمس جولات ميدانية على عدد من المحلات المتعلقة بالصحة العامة وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات واللوائح المعتمدة والتصدي للمخالفات التي تهدد صحة المستهلكين, ضمن جولات البلدية التفتيشية والرقابية.

وأوضح رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف أن الفرق الرقابية أغلقت 3 محلات وتغريمها كما رصدت خلال الجولات عددًا من المخالفات كفتح بعض المحلات بدون ترخيص وعدم وجود شهادات صحية وكذلك تدني مستوى النظافة العامة وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك حسب الأنظمة واللوائح.

وشدد رئيس البلدية على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والتعليمات من قبل المحال والمطاعم, مؤكدًا استمرار الحملات والجولات التفتيشية الرقابية لتطبيق الأنظمة المتعلقة بالصحة العامة .