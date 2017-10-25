الفيفي يجتاز حفظ القرآن من جمعية رقي بفيفاء | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

الفيفي يجتاز حفظ القرآن من جمعية رقي بفيفاء

الفيفي يجتاز حفظ القرآن من جمعية رقي بفيفاء
فيفاء - فيفاء أون لاين

اجتاز الشاب : منصور يحيى هادي الفيفي 17 عاما اختبار جمعية رقي لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظ فيفاء لحفظ كتاب الله كاملا.
حيث أتم الطالب بفضل الله ثم بمتابعة وحرص والديه وجهود معلمي الجمعية حفظ كتاب الله وختمه كاملا واجتياز درجة الاختبار.
ويعد هذا ثمرة من ثمرات جمعية التحفيظ في فيفاء التي سبق وأن أتم الحفظ فيها خلال السنوات الماضية ما يقارب 40 حافظا وحافظة لكتاب الله عز وجل ، ويستعد بعضهم حاليا للتقدم لاختبار القرآن كاملا , سائلين الله أن يبارك في حفظه وأن يجعله قرة عين لوالديه .

 

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