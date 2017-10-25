جامعة طيبة تدشن برنامج سفراء الوسطية بمشاركة 30 جامعة

دشن معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني برنامج سفراء الوسطية في نسخته الثانية الذي يهدف إلى توعية ونشر الوسطية وتعزيز قيمها في أوساط الشباب، بشراكة مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية، ومشاركة طلاب من 30 جامعة سعودية لتنفيذ 30 مبادرة خلال البرنامج.

حضر التدشين مساعد الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الأستاذ إبراهيم عسيري، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية الشيخ صالح بن محفوظ، ووكلاء الجامعة وعدد من المسؤولين.

وفيه كلمته شكر معالي مدير جامعة طيبة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، على الرعاية الكريمة التي يلقاها البرنامج والتي تؤكد اهتمام سموه بنشر الوسطية والفكر الوسطي بين الشباب والمجتمع ويعزز قيم الاعتدال والتسامح، وهذه الرعاية تعد امتداداً لدعم سموه للجامعة وبرامجها وأنشطتها العلمية والأكاديمية والثقافية وغيرها.

وأبان أن الوسطية والاعتدال حث عليهما القرآن الكريم والسنة النبوية، في قوله عز وجل “وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا” وأن هذه المنهجية يؤكدها ديننا الحنيف وتقوم على نبذ التطرف والانحراف والإرهاب وتدعو إلى التوسط فكراً وسلوكاً وعبادةً وأخلاقاً، منوها معاليه بدعم وعناية معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بدعم ببرامج وأنشطة والفعاليات التي تعنى بالاهتمام بالطلاب والطالبات في مجالات التعليم والتوعية وتعزيز قيم الوسطية والتسامح.

وأكد معاليه على دور الجامعات في تعزيز قيم الاعتدال والوسطية بين منسوبيها ليكونوا سفراء ودعاة اعتدال، وأن تدشين برنامج سفراء الوسطية مع الجامعات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث يؤكد التكامل في توجيه برامج للشباب ودعم المبادرات في هذا السياق، مقدما شكره لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الذي يعد شريكاً تنظيمياً مع الجامعة، ومؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية الشريك الاستراتيجي للبرنامج.

عقب ذلك قدم وكيل الجامعة للفروع المشرف على برنامج سفراء الوسطية الثاني د.مصطفى حلبي نبذة عن البرنامج والذي سينطلق في نسخته الثانية من خلال محاور رؤية المملكة 2030 (مجتمع حيوي – اقتصاد مزدهر – وطن طموح) لتدريب مجموعة من الشباب على التمكن من تفعيل محاور البرنامج وتنفيذ 30 مبادرة طلابية عن الوسطية في مختلف مناطق المملكة عن طريق 30 جامعة، وكذلك تنفيذ 3 محاضرات وأربع دورات وورشة عمل وغيرها من الفعاليات التي سيقدمها برنامج سفراء الوسطية في نسخته الثانية.

من جهته شكر مساعد الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إبراهيم عسيري، معالي مدير جامعة طيبة على هذا المشروع الذي سيسهم في نشر الوسطية، وأن المركز سيعمل على تعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال وتقوية اللحمة الوطنية من خلال هذا البرنامج، والحرص على المشاركة في برنامج سفراء الوسطية في موسمه الثاني عقب نجاح الموسم الأول.

بدوره قال رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية الشيخ صالح بن محفوظ إن الرؤية والتكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث سيسهم في إعداد شباب يحقق الخير لوطن، وأن هذا البرنامج سيسهم في تحقيق الوسطية والاعتدال ونشرها بين الشباب، موجهاً شكره لمعالي مدير جامعة طيبة على هذه الشراكة بين الجامعة والمؤسسة الخيرية.