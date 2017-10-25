“أضرار القات ” تطلق ورش عمل لتنفيذ مبادرات رؤيتي الخمس | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

“أضرار القات ” تطلق ورش عمل لتنفيذ مبادرات رؤيتي الخمس

“أضرار القات ” تطلق ورش عمل لتنفيذ مبادرات رؤيتي الخمس
آمنة صيرم ـ جازان
نظمت جمعية التوعية بأضرار القات ورشة العمل التحضيرية  الأولى والتي تأتي استعدادا لإطلاق حملتها التوعوية رؤيتي للعام ١٤٣٩ هـ  , والتي تناولت إعداد عدد من البرامج للأسر الداعمة .
من جانبه أكد رئيس جمعية التوعية بأضرار القات في منطقة جازان رئيس محكمة الاستئناف الشيخ علي بن شيبان العامري إن الورشة شارك بها نخبة من الاستشاريين والمتخصصين والأكاديميين على مستوى المملكة , وتضمنت تحديد المشكلات من خلال برامج الأسر الداعمة وأمثل أساليب المعالجة التي تساعد الوالدين في التعامل مع أبنائهم والتأثير في محيطهم .
وبين العامري إنه ستعقد عدداً من ورش العمل لاستكمال متطلبات تنفيذ المبادرة الأولى ” داعم ”  بالإضافة لأربع مبادرات أخرى تتضمنها حملة رؤيتي وهي مبادرة ” واعد جازان و “بصيرة” و “معرض رؤيتي المتنقل ” و “حسن الحسن ” .
وقال العامري أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود والبرامج المتعددة التي تقوم بها الجمعية للتوعية بأضرار هذه الآفة وآثارها المدمرة لجميع شرائح المجتمع .

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