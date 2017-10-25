السعودية والمتغير القادم

بخطى واثقة مدروسة ملؤها تفاؤل بغد واعد ؛ تسير مملكتنا السعودية الفتية نحو آفاق متجددة من الإزدهار والنمو في مختلف المجالات وعلى كافة الصعد الاقتصادي منها والسياسي والاجتماعي كذلك.

إذ أن قيادتنا السعودية المباركة التي يأتي على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ؛ تعمل بكل حكمة وحنكة ودراية نحو بناء السعودية الجديدة في قادم الأيام وكذلك إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما يضمن إحداث نقلات جوهرية في أداءاتنا النوعية ، تسهم في جعلنا نتبوأ مكانتنا في مصاف دول العالم الأول ، وتحقق لنا أيضا التنافسية التي ننشدها.

من ذلك ما تم الإعلان عنه بالأمس الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من أكتوبر من العام 2017م ؛ والمتعلق بنية حكومتنا الرشيدة في إطلاق مشروع بنيوي أسمته (( نيوم )) ؛ ستركز من خلاله على العمل لتنمية تسعة قطاعات إستثمارية متخصصة ، تبدأ بقطاع ” الطاقة ” ، وتنتهي بمستقبل ” المعيشة ” ؛ الذي يوصف بكونه الركيزة الأساس لباقي القطاعات الحيوية الأخرى.

إن هذا المشروع النوعي الذي سيتم دعمه خلال الأعوام القادمة بمخصص مالي يتجاوز 500 مليار دولار ؛ سيكون – في تقديري – رهاننا المستقبلي لجذب الإستثمارات الخاصة والشراكات الاقتصادية على أنواعياتها المختلفة.

ولكون التنمية المستدامة هي رهنا على الدوام بالاستقرار الداخلي للأوطان ؛ فنحن مرحليا بل وعلى الدوام مطالبون بالإصطفاف وراء قيادتنا الحكيمة في مواقفها المتشددة إزاء الإرهاب ومكافحته على اختلاف مصادره وتوجهاته.

وبأن نكون حائط الصد الذي تتحطم عليه المؤمرات الخارجية ؛ وذلك عبر تلاحمنا الداخلي والإرتماء الكلي في مربع السلطة.

فاللهم أحفظ وطننا ووفق قيادتنا وولاة أمرنا لإحداث التغيير الداخلي الإيجابي المنشود.

حسن مشهور – كاتب صحفي