سيارات كهربائية بمستشفى وادي الدواسر تنقل الأطفال الى العمليات والأشعة

أطلق مستشفى محافظة وادي الدواسر العام ، مبادرة تهدف الى كسر حاجز الخوف وتجاوزه لدى الأطفال المنومين بالمستشفى أو المراجعين ، حال استدعاء الأمر دخولهم الى غرف الأشعة أو العمليات ، وذلك بتأمين مركبات أطفال كهربائية مطابقة لاشتراطات السلامة.

وأوضح نائب مدير المستشفى صالح بن عبدالله الغانم ، أن المبادرة تأتي ضمن حرص إدارة المستشفى برفع مستوى الخدمة للمراجعين والمنومين من الأطفال بإدخال البهجة عليهم ، ورفع الروح المعنوية لديهم ، وكسر حاجز الخوف والرهبة التي تنتابهم عند نقلهم الى غرف العمليات أو اقسام الأشعة .