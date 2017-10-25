سيارات كهربائية بمستشفى وادي الدواسر تنقل الأطفال الى العمليات والأشعة | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

وادي الدواسر – مبارك الدوسري تصوير : محمد آل مسحل

سيارات كهربائية بمستشفى وادي الدواسر تنقل الأطفال الى العمليات والأشعة

سيارات كهربائية بمستشفى وادي الدواسر تنقل الأطفال الى العمليات والأشعة
وادي الدواسر – مبارك الدوسري تصوير : محمد آل مسحل

أطلق مستشفى محافظة وادي الدواسر العام ، مبادرة تهدف الى كسر حاجز الخوف وتجاوزه لدى الأطفال المنومين بالمستشفى أو المراجعين ، حال استدعاء الأمر دخولهم الى غرف الأشعة أو العمليات ، وذلك بتأمين مركبات أطفال كهربائية مطابقة لاشتراطات السلامة.

وأوضح نائب مدير المستشفى صالح بن عبدالله الغانم ، أن المبادرة تأتي ضمن حرص إدارة المستشفى برفع مستوى الخدمة للمراجعين والمنومين من الأطفال بإدخال البهجة عليهم ، ورفع الروح المعنوية لديهم ، وكسر حاجز الخوف والرهبة التي تنتابهم عند نقلهم الى غرف العمليات أو اقسام الأشعة .

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