مشروع نيوم: المستقبل يُصنع بإتقان في هذا العهد الزاهر

وصف وزير الثقافة والإعلام‏ الدكتور عواد بن صالح العواد مشروع نيوم بالمشروع الحلم والرؤيا التي صنعها ذكاء المواطن السعودي وعزيمته الجبارة، لافتاً إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومهندس رؤية 2030 يخطف أنظار العالم كالعادة ويقدم مشروعاً للحالمين بمستقبل مختلف وجديد في تفرّده وتميّزه. وأكد العواد في تصريح صحفي بأن الحديث التاريخي الذي تفضل به سموه في افتتاح المشروع هو حديث مُلهِم من مهندس مشاريع المستقبل الزاهر الذي يمتاز بعقليةٍ فذّة ورؤية ثاقبة لنهضة وطننا وتطوّره في شتى المجالات.

وقال وزير الثقافة والإعلام: إن أنظار العالم تتّجه من مختلف أنحاء العالم إلى شمال المملكة العربية السعودية لتتابع أضخم مشروع من نوعه، يتوقع منه مستثمرون عالميون أن يستقطب استثمارات سعودية وعالمية بقيمة تزيد على نصف تريليون دولار.

وأضاف الوزير: لقد راهن سمو الأمير على الطموح والهمة العالية للمواطن لتحقيق بناء هذا المشروع الضخم، وأعلن عن انطلاقه في “مبادرة مستقبل الاستثمار”. وأشار الدكتور العواد إلى أن المشروع يهدف إلى توفير أفضل سبل العيش والفرص الاقتصادية لقاطنيه، مع استقطاب أفضل المواهب من داخل المملكة وخارجها، موضحاً أن السعوديين وغير السعوديين سيعيشون في “نيوم” على حد سواء، كما هو حال جميع المناطق الخاصة العالمية الأخرى.

وختم وزير الثقافة والإعلام تصريحه بتهنئة الشعب السعودي بهذه القيادة الحكيمة ذات الرؤية الطموحة لتحقيق أحلام المستقبل وتطلعات الأجيال نحو غدٍ أفضل، سائلاً المولى عزّ وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأن يديم عزّ هذا الوطن وتقدّمه وازدهاره في جميع المجالات.