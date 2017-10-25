جبل عمر ومراس الاماراتية تبرمان مذكرة تفاهم لتطوير مشاريع عقارية بمكة المكرمة

وقعت كلا من شركة جبل عمر للتطوير وشركة مراس الاماراتية مذكرة تفاهم غير ملزمة وذلك لتطوير مشاريع عقارية في مكة المكرمة . وقد وقع الاتفاقية كلا من الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير الأستاذ ياسر بن فيصل الشريف والرئيس التنفيذي لشركة مراس الإمارتية الأستاذ ادريس الرفيع .وتهدف مذكرة التفاهم إلى قيام الشركتين بدراسة التعاون بشكل كامل لتطوير المشاريع العقارية في المملكة .

وقد أعرب الأستاذ ياسر بن فيصل الشريف الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر عن سعادته بهذه الاتفاقية للتعاون مع شركة مراس الإماراتية . وقال: إن وجود تعاون بين شركتين في حجم ومكانة جبل عمر ومراس سيسهم في إحداث نقلة نوعية في تطوير المشاريع العقارية خاصة في ظل توجه جبل عمر نحو التوسع في عمليات التطوير العقاري في مكة المكرمة .

وأضاف أن مراس تتميز بطرح مشاريع شاملة تشكل منظومة متميزة للعلاقات الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية.

فيما عبر الرئيس التنفيذي لشركة مراس الإمارتية الأستاذ ادريس الرفيع عن سعادته بالتعاون مع شركة كبرى في حجم جبل عمر وأكد أن التعاون سينعكس بالإيجاب على المشاريع التي سيتم تطويرها في مكة المكرمة وأعاد ذلك الى مستوى الخبرات والامكانات التي تمتلكهما جبل عمر ومراس.