مستشفى بني مالك العام يقيم ركن توعوي للكشف عن سرطان الثدي | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

مستشفى بني مالك العام يقيم ركن توعوي للكشف عن سرطان الثدي

مستشفى بني مالك العام يقيم ركن توعوي للكشف عن سرطان الثدي
الداير - أحمد يحيى الفيفي

دشن مستشفى بني مالك العام الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي تحت عنوان كملي بطولاتك والتي تأتي تزامنا مع توجيهات وزارة الصحة واحتفال العالم بهذه المناسبة .

وقد تم عمل عدد من الانشطة التوعوية من محاضرات وندوات وتوزيع عدد كبير من المطبوعات من قبل قسم الولادة وقسم التوعية الصحية وباشراف مساعد مدير المستشفى
على احمد المالكي
وقد دشن المعرض مساعد مدير المستشفى وبحضور المدير الطبي ورئيس اقسام الطوارئ وعدد من الإداريين والفنيين وهيئة التمريض وقدم مساعد مدير المستشفى شكره للمرضات قسم الولادة ومكتب التمريض وجميع من شارك في هذا العمل المميز

 

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