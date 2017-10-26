محافظ المجاردة : مشروع نيوم يؤسس لمستقبل واعد للملكة وهو نواة لرؤية 2030

رفع محافظ محافظة المجاردة الأستتذ ، يحيى بن عبد الرحمن أل حموض ، باسمه ونيابة عن أهالي المجاردة ومراكزها التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة -حفظهما الله- بمناسبة إعلان إطلاق مشروع “نيوم”

وأكد سعادة محافظ المجاردة ان اعلان مشروع نيوم ، سيكون نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي. بحيث سيخلق فرص للعمل للشباب السعودي. ويرفع مستوى دخل الفرد

وإستغلال. للمساحات التي لم يستفاد منها. وللشواطئ الجميلة التي يجب ان يستفاد منها

وسيكون هناك جلب لرؤوس الأموال. وهذا المشروع عند اكتماله. سيحول دون صرف للأموال. وخروجها من البلد. وهذا في حد ذاته هدف استراتيجي. للدولة

ونأمل ان نرى المشروع على الواقع في المستقبل القريب