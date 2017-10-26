هنيئا لرياضتنا بتركي وهنيئا لفهد هذا الإنصاف

في مداخلة هاتفية من الأستاذ تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة عبر برنامج كورة مع الإعلامي المتألق تركي العجمه حملت معها كلمات إنصاف لنجم وموسيقار الكرة السعودية الكابتن فهد الهريفي، حيث قال في حديثه بالنسبة لفهد إللي جنبك أنا احسده ماشاء الله شكله فد إلى الآن، وأحب أقول أنا بمبادرة مني إذا قبلها الأخ فهد، فإن هيئة الرياضة ترغب في عمل مهرجان إعتزال يليق به، ونرغب منه إختيار التاريخ والفريق الذي يريد أن يلعب أمامه ضد ناديه النصر ونحن جاهزون بمهرجان يليق بشخص خدم الكرة السعودية وهذا شي بسيط له أقدمه بإسمي وباسم منسوبي هيئة الرياضة.

ليبادله النجم فهد الهريفي الحديث قائلا هذا وسام كبير على راسي عندما يأتيك تكريم من رجل دولة كبير الواحد لازم يكون سعيد وفرح والحمدلله هرمنا لما شفنا هذه اللحظة نشوف لنا إعتزال، كلمات اختلطت بدموع الفرح من موسيقار الكرة السعودية عازف الفن الكروي وممتع المشاهد الرياضي الذي سطر نجوميته في صفحات التاريخ وذاكرة كل رياضي مسجلا لإسمه سجل حافل الأرقام والإنجازات مع المنتخب وناديه النصر على المستوى المحلي والعربي والعالمي ليكون أحد أهم وأفضل من أنجبته ملاعبنا الكروية، فهنيئا للموسيقار فهد الهريفي هذا الإنصاف من أعلى سلطة رياضية وهنيئا لرياضتنا بوجود معالي المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ.