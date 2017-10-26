صغار السلام أبطالاً لتايكوندو الشرقية

جمع فريق التايكوندو بنادي السلام بين لقبي بطولة الشرقية المفتوحة للبراعم وبطولة الشرقية للناشئين والتي أقيمت على صالة نادي الفتح بالأحساء بمشاركة 215 لاعباً يمثلون أندية وهيئات المنطقة وبإدارة 18 حكماً وأشرف عليها مكتب الهيئة العامة بالأحساء ممثلاً بالأستاذ أحمد الدبل، وجاء ترتيب فئة البراعم بصدارة نادي السلام، فيما جاء في الوصافة نادي الجبيل وحلت مدرسة السلام بالمركز الثالث.أما في فئة الناشئين، فقد خطف الصدارة أيضاً نادي السلام، وحل الجبيل وصيفاً، فيما جاء نادي الهدى ثالثاً.وكان لمتابعة المدير التنفيذي مشعل المطيري الأثر الكبير في تسهيل العديد من الجوانب التي أسهمت في نجاح البطولة. وأشاد رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للتايكوندو ثامر السعران بالمستوى الفني الذي ظهرت به الفرق المشاركة وعدد المشاركين الذي ينبئ بعودة الشرقية للمنافسات وبقوة على بطولات المملكة ووجود شعبية للتايكوندو في تلك المنطقة.من جانب آخر، هنأ رئيس الاتحاد العميد الركن شداد العمري الأندية المتأهلة في خلال هذه البطولة والتي ستقام نهائياتها بالرياض الشهر المقبل. ​