التنسيق الاعلامي المدرسي وكيف يؤتي ثماره

منذ وجه المدير السابق لتعليم صبيا التربوي الفاضل الأستاذ والشيخ الربيع عن فكرة التنسيق الإعلامي المدرسي فرحنا جدا وزادت فرحتنا بترجمة الفكرة من الدكتور الاحوس ، وها هيا تؤتي ثمارها ، لكن لي رأي بسيط ، اولا ،إذ ما علمنا أن الإعلام المدرسي مرتبط بجميع الأنشطة داخل فناء المدرسة ، وسيعمل خارج وقت الدوام لا محال ، وكل هذا يجب له مخصصا مثلما يعطى للتوعية الاسلامية مثلا عشرة في المائة، كذلك الإعلام المدرسي بحاجة لمخصص كي يعمل لوحات شرف ويصور ابرز الفعاليات وما من شأنه خلق التنافس من معززات معنوية ترتقي بالإيجابيات وتنهى عن السلبيات ، وهذا دوره الحقيقي ، إبراز الوجه المشرق وما من شأنه رفع معنويات الطلاب وبث روح التنافس داخل الفناء بتعزيز الطلاب .

ثانيا، ليس الإعلام المدرسي مايبث في قنوات التواصل أو الصحف فحسب، فدوره مع ذلك داخل الفناء ومع كل نشاط ،

لهذا لابد من تقليل النصاب وجعل نسبة له كغيره من الانشطة ، لإعداد مايلزم من وسائل واشادة وتعزيز المعنويات لكل من هو داخل الفناء المدرسي ، ولنكن صادقين مع انفسنا ، الإعلام المدرسي متى ما ارتفع عن كونه تلميع واهتم بالطالب وما من شأنه رفع معنوية الطلاب وبث التنافس الإيجابي بينهم سيؤتي ثماره بإذن الله تعالى .