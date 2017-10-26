بحضور مدير تعليم صبيا ورشة الإرشاد بالقرين تختتم أعمالها بصدور عدد من التوصيات

اختتمت بعد ظهر اليوم أعمال ورشة الإرشاد بالقرين والتي استضافتها إدارة تعليم صبيا خلال اليومين الماضيين وذلك بمشاركة مديرة عام التوجيه والإرشاد بالوزارة بنات الأستاذة موضي المقيطيب ومدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس وأكثر من 50 حاضراً وحاضرة من مشرفي ومشرفات التوجيه والإرشاد في الوزارة وإدارات التعليم المختلفة.

وقد أختتمت الورشة بجملة من التوصيات والتي كان من أبرزها التأكيد على أهمية برامج التوجيه والإرشاد في المدارس وتبنى التجارب الرائدة وتوظيفها في الميدان التربوي وفي المجتمع عموماً، وتقديم كل مايمكن من أوجه الدعم النفسي والإرشادي والاجتماعي، ونشر ثقافة الإرشاد بالقرين وتبنية باعتباره أسلوب تفاعلي ايجابي يهدف لتعديل السلوك وتحسين العلاقات الإيجابية الاجتماعية، كما أكدت التوصيات على أهمية تعزيز برامج التثقيف للمراهقين والمجتمع وتوعيتهم بخطر الأفكار السائدة وبعض التصورات الخاطئة في ما يخص تناول مادة القات، والعمل على رفع مستوى الوعي بهذه الممارسات الخاطئة وإيجاد مبادرة تتبناها إدارة تعليم صبيا أطلق عليها (رفقاء).

كما أوصت ورشة العمل بتعزيز الشراكة الاجتماعية لنشر ثقافة الحس المجتمعي، وغيرها من التوصيات التي تمخضت عنها هذه الورشة، وفي ختام الورشة كرم مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ضيوف الورشة من مقام وزارة التعليم والإدارات التعليمية المختلفة للبنين والبنات وذلك على جهودهم الملموسة التي ساهمت في نجاح هذه الفعالية مقدماً لهم شكره وتقديره، ومتمنياً لهم التوفيق والسداد.