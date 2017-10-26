“السعودية للكهرباء” تُوقع مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة الألمانية “REW” في مجال الاستشارات الفنية

بحضور سعادة الدكتور صالح بن حسين العواجي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، وقع المهندس محمد العنزي رئيس قطاع التوليد الشرقي بالسعودية للكهرباء مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة الألمانية REW”، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتعاون في مجالات تطوير مشاريع الطاقة الكهربائية المختلفة.

وأوضح المهندس محمد العنزي، على هامش توقيع الاتفاقية في المركز الرئيسي للشركة الألمانية خلال زيارة وفد من الشركة السعودية للكهرباء برئاسة رئيس مجلس الإدارة إلى عدد من شركات الطاقة بالدول الأوربية، أن المذكرة تهدف إلى تبادل الاستشارات الفنية والتعاون في تطوير مشاريع الطاقة الكهربائية في المملكة وأي دول أخرى، كجزء من استراتيجية الشركة للمنافسة على مؤشرات الأداء العالمي، خاصة وأن الشركة الألمانية REW تٌعتبر من أهم الشركات العالمية وتقدم خدماتها في العديد من الدول مثل بريطانيا وهولندا وبلجيكا ودول شرق أوربا.

وأضاف العنزي أن الخطوة تأتي في إطار تعميق التعاون بين الشركة السعودية للكهرباء وشركات الطاقة العالمية، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، وكذلك مزيد من التعاون في مجال تطوير الأبحاث والدراسات المختلفة في هذا المجال، مؤكداً في الوقت نفسه أن الشركة السعودية للكهرباء تسعى من خلال مثل تلك الاتفاقيات إلى جذب الشركات العالمية، والاستفادة من التقنيات المتقدمة، وهو ما سوف يساهم في توطين الصناعات الكهربائية في المملكة.

يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء سبق وأن وقعت عدد من الاتفاقيات الخاصة بتطوير الأبحاث والمشاريع الكهربائية مع شركات فرنسية وصينية ويابانية، بهدف نقل تقنيات صناعة الطاقة الكهربائية إلى السوق المحلي، وتحويل المملكة إلى مركز إقليمي واعد في مجال الصناعات الكهربائية في المنطقة.