“القيسي” يرزق بمولود بعد عامين من زواجه (أصغر عريس في تبوك )

رُزق أصغر عريس في تبوك ويدعى “علي القيسي” بمولوده الأول بعد عامين من زواجه، حيث وضعت زوجته مولودهما في طوارئ المستشفى العسكري بتبوك.

وأظهرت صورة متداولة الشاب “القيسي” وهو يحمل مولوده الجديد بين يديه، مقدماً شكره لمدرسته وللمستشفى العسكري على وقوفهما بجواره.

وكان القيسي البالغ من العمر 16 عاماً، قد احتفل خلال دراسته بالمرحلة المتوسطة في تبوك بحفل زفافه وسط حضور الأھل والجیران وعدد من معلميه وزملائه؛ حيث روى أحد أصدقائه حينها أن سبب زواجه المبكر هو عقده تحدياً بينه وبين أحد أقاربه حول قدرته على الزواج في سن مبكرة.