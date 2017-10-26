جازان : إحباط تهريب كميات كبيرة من الحشيش والإمفيتامين

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد ساهر الحربي، بأنه “في إطار مايقوم به رجال حرس الحدود من مهام في رصد وإحباط عمليات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان، بتوفيق الله تعالى، الثلاثاء الماضي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الحشيش وأقراص الإمفيتامين المخدرة، بعد أن تم رصد شخص أثناء محاولته التسلل لحدود المملكة لتهريب وبث هذه السموم؛ مما حتم التعامل معه بما يقتضيه الموقف وأسفر عن ذلك القبض عليه”.

وبيّن أنّ المقبوض عليه يمني الجنسية، ومجموع ماقبض بحوزته 316.7 كلغم من مادة الحشيش المخدر، و39 ألفاً وعشرة أقراص من الإمفيتامين المخدرة، وتم إحالة المضبوطات والشخص إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية، مؤكداً أن رجال حرس الحدود مؤهلون بكفاءة عالية، للتصدي لكافة محاولات التهريب عبر الحدود بكل أساليبها ووسائلها، وأنهم يعملون بعزيمة لحماية حدود الوطن من كل ما يستهدف أمنه واستقراره ومقدراته، وحماية المواطن من هذه الآفة الضارة”.