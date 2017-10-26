“التعليم”: توضح حقيقة إلغاء نظام “فارس”

أكدت وزارة التعليم أن نظام فارس باقٍ، وأنها لم تصدر قراراً بإلغائه، نافيةً صحة الأنباء التي جرى تداولها مؤخراً عن إلغاء نظام فارس، وداعيةً الجميع لتحري الدقة في نشر الأخبار والحصول على الأخبار من مصادرها.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، أنه لا صحة للخبر المتداول عن إلغاء نظام فارس.

وبرنامج “فارس” هو نظام للموارد البشرية أطلقته وزارة التعليم، كواحد من مشاريع الوزارة نحو التعاملات الإلكترونية، ويهدف للخدمة الذاتية لمنسوبي الوزارة، وهو يربط بين كافة المستويات الإدارية في الوزارة، كما يربط أنظمة وزارة التعليم الإدارية بوزارة الخدمة، ويسهم في مجال الرقابة والشفافية الإدارية.