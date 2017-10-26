هذا هو معنى كلمة “نيوم NEOM”

أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، عن إطلاق “مشروع نيوم”، والذي يقع على مساحة 26.5 كيلو متر مربع في شمال غرب المملكة، والذي سيتم دعمه وتمويله بـ500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة.. فماذا تعني كلمة “نيوم” التي أُطلقت على المشروع؟

وأوضح ولي العهد أن كلمة “NEOM” مكونة من شقين، الأول “NEO” وتعني جديد باللغة اللاتينية، والشق الآخر وهو حرف “M” اختصاراً للحرف الأول من كلمة مستقبل باللغة العربية، ليكون المعنى هو “المستقبل الجديد”.

وينتظر أن تصل مساهمة المشروع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030م بل قد تتجاوز ذلك، بالإضافة إلى أن الناتج المحلي للفرد في هذه المنطقة الخاصة سيكون الأعلى في العالم.