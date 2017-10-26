“رفيق” و”نديم” أصغر حافظين للقرآن الكريم في جدة لا يتحدثان العربية !

أتم الطفلان حامد نديم رضا (8 سنوات)، وعبد الرحمن عمير رفيق (9 سنوات) حفظ القرآن الكريم كاملاً خلال عام واحد فقط، على الرغم من عدم إجادتهما للغة العربية، وبذلك أصبحا أصغر حافظين للقرآن في جدة.

والتحق الطفلان بحلقات القرآن الكريم بمجمع معاذ بن جبل لغير الناطقين بالعربية قبل عام، وخلال تلك الفترة تمكنا من حفظ القرآن الكريم، وحصلا على تقدير ممتاز بنسبة 98% في اختبارات جمعية “خيركم” لتحفيظ القرآن بجدة.

وقال المشرف على حلقات مجمع معاذ بن جبل، ظل شمس الرحمن صديقي، إن حامد وعبد الرحمن التحقا بحلقة الأستاذ عبدالله ميرزا في وقت متقارب، وإنهما كانا يحفظان من 3 إلى 7 صفحات في اليوم بفضل همتهما واجتهادهما ومواظبتهما على حضور الحلقة.

من جهته، أبان الطفل حامد أنه يسعى الآن لدراسة علم التجويد ويحلم أن يصبح إماماً لأكبر المساجد في العالم، فيما قال الطفل عبدالرحمن إنه سيكمل المسيرة بتعلم علوم القرآن الكريم ليصبح عالمًا في هذا المجال.

وسيتم الاحتفاء بالطفلين ضمن 1000 حافظ وحافظة لكتاب الله خلال حفل جمعية “خيركم” السنوي في 24 من شهر صفر الحالي.