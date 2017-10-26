“بلدية الداير” تبدأ حملة نظافة عامة تشمل الأحياء والمراكز | فيفاء أون لاين
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

“بلدية الداير” تبدأ حملة نظافة عامة تشمل الأحياء والمراكز

“بلدية الداير” تبدأ حملة نظافة عامة تشمل الأحياء والمراكز
فيفاء اون لاين ـ الداير

بدأت بلدية محافظة الداير بني مالك ممثلة بإدارة الخدمات حملة لتنظيف جميع الأحياء السكنية والمراكز التابعة بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الداير المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور أن الحملة بدأت منذ أسبوعين واستخدمت البلدية كافة الآليات والمعدات والسيارات الخاصة بأعمال النظافة بمشاركة فرق رقابية من البلدية وقد تم توزيع العمل وفق جدول زمني معد لتغطي كافة الأحياء والمراكز .

وأكد مذكور أن الحملة مستمرة لأيام عدة وستشمل كافة المراكز والقرى، مهيبا بكافة المواطنين والمقيمين التعاون والتجاوب مع فرق العمل والمساهمة بالتوقف عن القاء المخلفات والنفايات في الأماكن غير المخصصة لها وتلويث البيئة بالممارسات الخاطئة .

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