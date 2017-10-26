“رئيس بلدية الداير” يقف على طريق جبل آل معتوب

وقف رئيس بلدية الداير المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور يرافقه أعضاء المجلس البلدي على طريق جبل آل معتوب (الذاري الأغبر) واطلع على حاجة تلك القرى من الخدمات البلدية والتي ابرزها مشاريع السفلتة ،حيث استمع لشرح من المقاول والأهالي عن وضع المشروع ورغبتهم في استكماله ليشمل الفروع بعد أن تم سفلتة ثلاثة كيلو من الطريق الرئيسي للجبل .

وبين مذكور أن البلدية قامت بسفلتة الطريق الرئيسي للجبل وتم انجازه بنسبة كبيرة حيث كان الأهالي يعانون من وعورة الطريق وصعوبته لسنوات طويلة ، مبينا انه سيتم ادراج بقية طلبات الأهالي ضمن المشاريع القادمة للبلدية بعد مناقشتها مع المجلس البلدي .