فريق سواعد الوطن التطوعي بجمعية البر بالكدمي يعلن عن مسابقة أفضل تصميم شعار للفريق التطوعي

يعلن فريق (سواعد الوطن التطوعي ) بجمعية البر الخيرية بمركز الكدمي عن مسابقة تصميم افضل شعار للفريق التطوعي بجائزة مقدارها 500 ريال للفائز بافضل تصميم.

من يرغب المشاركة ارسال التصميم الخاص به على جوال رئيس الفريق التطوعي حيدر حسن الذروي 0556762777 موضح اسمه والتواصل معه..

مواصفات الشعار:

تدوين اسم الفريق (فريق سواعد الوطن التطوعي) وكذلك اضافة اسم جمعية البر الخيرية بمركز الكدمي على الشعار

و قد أعلن الفريق التطوعي عن شروط تصميم الشعار التاليه :

١-ان يتضمن هوية الفريق التطوعي

٢- ان يكون اسم الفريق واضحاً باللغة العربيه ٣- ان يكون متميزا و لا يتناسق مع شعرات اخرى

٤- ان يكون بسيط في عناصره والوانه ٥- ان يكون واضحا عند تصغيره

٦- ان يكون مقاسه ٢٠ سم * ٢٠ سم وان تكون دقته ٣٠٠ بيكسل / بوصه

٧- ان يلتزم المتسابق باجراء التعديلات المطلوبه في حال فوزه

٨-ان ترفق بيانات المتسابق ( الاسم ورقم السجل المدني و العنوان و رقم الجوال )

فعلى الراغبين الدخول بالمسابقة

ارسال التصميم في موعد أقصاه

١٥/ ٢ / ١٤٣٩

على رقم جوال

٠٥٥٦٧٦٢٧٧٧

او الايميل haidr5@hotmail.com

كما انه سيبدأ استقبال التسجيل والانضمام بـ فريق سواعد الوطن التطوعي يوم الاحد الموافق ١٤٣٩/٠٢/٠٩هـ عبر رابط مخصص للتسجيل .